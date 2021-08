Atalanta: per Hateboer operazione in vista in Olanda

BERGAMO, 17 AGO - Hans Hateboer sarà operato la prossima settimana nei Paesi Bassi. Rientrato in patria giovedì scorso per un consulto col proprio specialista di fiducia di concerto con lo staff medico del club di appartenenza, l'esterno destro dell'Atalanta non si è mai ripreso del tutto dalla microfrattura al quinto metatarso del piede sinistro subìta contro il Milan a San Siro lo scorso 23 gennaio, alla fine del girone d'andata, quando uscì dal campo al 22' del secondo tempo. Dopo di allora, soltanto 5 partite di campionato esclusa l'ultima in casa proprio contro i rossoneri più la finale di Coppa Italia con la Juventus. Hateboer, aggregatosi ai compagni dopo settimane di lavoro a parte lunedì 9 agosto, ha continuato ad avvertire dolore all'articolazione, conseguenza della riapertura di una vecchia cicatrice. (ANSA).