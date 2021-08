Coppa Italia: Brescia ko ai rigori, Crotone avanza ai 16/i

ROMA, 16 AGO - Il Crotone si è qualificato per i 16/i di finale di Coppa Italia battendo ai rigori il Brescia dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sul 2-2. Calabresi in vantaggio al 26' con Vulic, poi i lombardi rimontano a inizio ripresa con Van de Looi (1') e Bajic (22') prima del 22 firmato da Mulattieri (32'). Il risultato non cambia più e dal dischetto il Crotone si impone 4-1. Al prossimo turno affronterà l'Udinese. (ANSA).