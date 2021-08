Abraham alla Roma per 40 mln, ufficialità a breve

ROMA, 16 AGO - L'ufficialità di Tammy Abraham arriverà nelle prossime ore, tra stasera e domattina, ma l'accordo è stato chiuso a 40 milioni più bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi che verranno pagati al Chelsea in più esercizi (fino al 2025). In questa stagione la Roma verserà ai Blues solamente cinque milioni, mentre in quella 24-25 saranno 15. Il Chelsea si è assicurato un diritto di riacquisto del giocatore, a 80 milioni, esercitabile solo dopo due stagioni, quindi dal 2023. Il buon esito della trattativa, durata circa una settimana, è stata frutto del lavoro di mediazione di Tiago Pinto che è riuscito a convincere il calciatore a lasciare la Premier League dopo anni di militanza nel Chelsea e nonostante altre offerte come quelle di Arsenal, West Ham, Aston Villa e Atletico Madrid. Può sorridere Mourinho che torna a parlare tramite i suoi social annunciando l'intervista che uscirà domani ai canali del club: "Sorrido perché ho avuto un record di 40 giorni senza interviste. Tempo incredibile, in cui mi sono concentrato solo sul lavoro e ho dimenticato i miei amici dalla stampa. Oggi è stata la giornata giusta... ho avuto un'intervista con il club e potrete guardarla domani". (ANSA).