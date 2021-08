Camila Giorgi torna a casa, uno dei giorni più belli

ROMA, 16 AGO - "E' una delle giornate più belle, perché ho espresso un tennis bellissimo questa settimana, con tutte partite complicate e di altissimo livello". Camila Giorgi commenta così, a Sky sport, la vittoria di ieri del 'National Bank Open', torneo Wta dotato di un montepremi di 1.835.490 dollari sul cemento di Montreal. Con questo trionfo passerà dalla posizione 71 alla 34 del ranking. Su Instragram la tennista di Macerata ha immortalato il momento del ritorno a casa con un selfie, fuori dall'aereo, in cui si mostra sorridente. "Secondo me - ha aggiunto - è stata una prova importantissima e fondamentale. Sono veramente felice che sia capitato questa settimana anche perché giocare in uno stadio di nuovo con il pubblico è stato fantastico, è completamente un'altra cosa. Mi hanno supportato in una maniera bellissima. Sicuramente è fondamentale anche per la mia carriera, perché adesso è un ranking diverso, che è quello cercavo. Avevo bisogno di continuità, quindi sono solamente felice". (ANSA).