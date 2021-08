Beckenbauer, io e Muller eravamo come fratelli

ROMA, 16 AGO - "Gerd e io eravamo come fratelli: la notizia era attesa, visto le sue condizioni, ma e' per tutti noi un grande choc". Il dolore della Germania per la morte di Gerd Mueller è tutto nelle parole di Franz Beckenbauer, giocatore simbolo della nazionale tedesca di cui Mueller fu il bomber. Muller arrivò al Bayern nell'estate del 1964 e, insieme a Beckenbauer, diede vita a un'era di successi senza precedenti nel calcio per club tedesco, oltre che con la nazionale, campione d'Europa nel '72 e del mondo nel '74. "Non 'brontola' piu'", titola Die Zeit, uno dei principali quotidiani tedeschi, con un gioco di parole del verbo 'mullern' legato anche al carattera dell'attaccante che segno' il gol del momentaneo 3-3 nella partita del secolo contro l'Italia, a Messico '70. Unanime il coro di dolore su tutti i giornali tedeschi. "Il piu' grande di tutti - scrive Der Spiegel - Senza di lui non esisterebbe il Bayern Monaco così come e' ora" (ANSA).