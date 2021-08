Coppa Italia: D'Aversa, Samp mostri subito giusta cattiveria

GENOVA, 14 AGO - "Iniziano le partite che contano, a maggior ragione nella sfida di Coppa Italia con l'Alessandria dove c'è il palio il passaggio del turno: dobbiamo essere bravi a interpretare subito questa partita con la giusta cattiveria". Lo ha detto il tecnico della Sampdoria Roberto D'Aversa ai canali ufficiali del club commentando la gara di lunedì. "Sappiamo che la Coppa Italia è un obiettivo del presidente e allora - ha detto - per alimentare questo sogno dobbiamo conquistare la qualificazione". Di fronte la Samp avrà l'Alessandria, neo promossa in serie B: "Avranno grande entusiasmo e vorranno dimostrare di essere all'altezza della Sampdoria: quindi serviranno intensità e applicazione al massimo". Ed è l'occasione anche per un primo bilancio dall'inizio della preparazione: "Non è stata omogenea perché diversi giocatori si sono uniti dopo visti gli impegni con le rispettive nazionali. Ma abbiamo lavorato bene - ha concluso - e dobbiamo dimostrare sul campo quello che di buono stiamo facendo in allenamento" (ANSA).