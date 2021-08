Premier: 5-1 al Leeds, lo United parte a razzo

ROMA, 14 AGO - Il Manchester United non sbaglia l'esordio in campionato affondando il Leeds di Marcelo Bielsa con un netto 5-1, frutto soprattutto della tripletta di Bruno Fernandes e dei quattro assist confezionati da Paul Pogba, che ha imbeccato anche Fred e Greenwood. Preceduta dall'annuncio ufficiale dell'ingaggio di Varane, la partita all'Old Trafford - colmo di 70 mila spettatori - è stata dominata dalla squadra di Ole Gunnar Solskjaer, che lancia subito il guanto di sfida ai cugini del City, attesi domani in casa del Tottenham. (ANSA).