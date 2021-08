Premier: il Manchester United ufficializza l'ingaggio di Varane

ROMA, 14 AGO - Il Manchester United ha ufficializzato l'arrivo dal Real Madrid del difensore francese Raphael Varane. Il 28enne, che si è legato al club inglese fino al giugno 2025, si è presentato all'Old Trafford per assistere alla prima partita di campionato dei suoi nuovi compagni, contro il Leeds, non essendo riuscito a perfezionare il trasferimento in tempo per poter scendere in campo. "L'opportunità di venire a giocare in Premier League era qualcosa che non potevo rifiutare", ha detto Varane in una dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale dei Red Devils. Varane, vice-capitano della Francia campione del mondo 2018, era arrivato al Real a 18 anni e con le merengues ha vinto quattro Champions League e tre campionati. "Ha vinto tutto quello che c'era da vincere, ma so che è ancora determinato. Non vedo l'ora di accoglierlo nella squadra", ha dichiarato il manager, Ole Gunnar Solskjaer. (ANSA).