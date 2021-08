Liga: Valencia in 10 batte 1-0 il Getafe all'esordio

ROMA, 13 AGO - Il Valencia ha sconfitto 1-0 il Getafe nella gara di apertura della Liga, pur essendo rimasto in dieci già dal 3' pt per l'espulsione di Guillamon. Il giovane difensore dopo neanche un minuto di gioco ha atterrato il centrocampista serbo Maksimovic e l'arbitro, consultata la Var, ha estratto il cartellino rosso, decretando l'espulsione più veloce nella storia in un primo turno della Liga. Otto minuti dopo l'espulsione di Guillamon, il Valencia è andato in vantaggio su rigore trasformato da Soler. Nel finale di gara, due parate del portiere Giorgi Mamardashvili, in prestito dalla Dinamo Tbilisi, hanno negato al Getafe la rete del pareggio. (ANSA).