Premier: colpo Brentford, batte l'Arsenal all'esordio

ROMA, 13 AGO - Esordio da brividi in Premier League per il neo promosso Brentford, che nella prima partita della nuova stagione ha battuto per 2-0 l'Arsenal. Privo degli attaccanti Alexandre Lacazette e Pierre-Emerick Aubameyang, i Gunners non hanno mai messo seriamente in pericolo gli avversari e hanno mostrato lacune in tutti i reparti. Il Brentford, che mancava dalla massima serie da 74 anni, ha segnato invece un gol per tempo, con lo spagnolo Sergi Canos al 22' e il nazionale danese Christian Norgaard al 28' st. Gran festa al fischio finale nel piccolo stadio nella periferia londinese, con i suoi 17mila posti tutti occupati e il pubblico che cantava in coro 'Hey Jude', mentre la squadra di Arteta è rimasta chiusa a lungo negli spogliatoi. (ANSA).