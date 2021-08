Germania: Bayern pareggia 1-1 all'esordio a Moenchengladbach

ROMA, 13 AGO - Il Bayern Monaco campione in carica da none anni di fila pareggia 1-1 in casa del Borussia Moenchengladbach nella gara di apertura della Bundesliga, che vedeva anche l'esordio di Julian Nagelsmann sulla panchina dei bavaresi. In una partita animata da due squadre dall'atteggiamento nettamente offensivo, il francese Alassane Pléa ha siglato la prima rete della stagione 2021/22 già al 10' e solo quasi allo scadere del primo tempo il polacco Robert Lewandowski ha pareggiato con uno spettacolare tiro al volo, mentre nella ripresa i campioni non sono più riusciti a completare la rimonta per conquistare i primi tre punti. (ANSA).