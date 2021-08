Psg: Pochettino, ora sfida è far risaltare stelle

ROMA, 13 AGO - "Per noi è una sfida come staff tecnico riuscire a far risaltare queste stelle, come una squadra, in maniera naturale, come un vero gruppo, con disciplina, organizzazione, e arrivare così ai risultati". Lo ha detto in conferenza stampa l'allenatore del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, alla vigilia dell'impegno in Ligue 1 contro lo Strasburgo e pochi giorni dopo l'arrivo sotto la Tour Eiffel di Lionel Messi. "Abbiamo faticato tanto - ha spiegato il tecnico argentino - per arrivare dove siamo in questo momento e sentiamo la responsabilità ma ci stiamo anche godendo questa situazione. Perché abbiamo una squadra che al momento non è ancora un gruppo unito ma ha tanti nomi che vanno uniti". (ANSA).