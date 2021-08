Baseball: White Sox battono Yankees su set 'Uomo dei sogni'

ROMA, 13 AGO - I Chicago White Sox hanno sconfitto 9-8 i New York Yankees: una partita vera giocata sul set dell'"Uomo dei sogni". Le due squadre si sono sfidate su un minuscolo campo circondato dal granoturco e considerato un luogo di culto dagli appassionati del cinema. Il protagonista, Kevin Costner, era tra gli 8.000 spettatori della partita che si è giocata a Dyersville, paesino dell'Iowa, e ha visitato il campo a 32 anni dall'uscita del film. Sul finire della partita gli Yankees erano in vantaggio per 8-7. I White Sox sono riusciti a vincere grazie a una battuta di Tim Anderson, che ha mandato la palla in mezzo ai campi di mais. La sfida era stata inizialmente prevista lo scorso anno, ma l'organizzazione era saltata a causa della pandemia. Il commissario della Mlb, Rob Manfred, ha annunciato che un altro match sul set della pellicola candidata a tre premi Oscar si giocherà nell'agosto 2022, senza anticipare le squadre che vi prenderanno parte. (ANSA).