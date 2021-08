Vinales, appena potrò darò i dettagli dell'accaduto

ROMA, 13 AGO - "Un peccato vederlo da fuori. Appena potrò, vi darò i dettagli dell'accaduto". Così Maverick Vinales interviene, con una storia su Instagram, dopo la decisione di Yamaha di sospenderlo e quindi di non fargli disputare il gran premio d'Austria. Nel selfie scattato sul circuito di Spielberg il pilota spagnolo, attualmente sesto nel mondiale MotoGp, indossa cappellino e polo del suo team. Yamaha lo accusa di aver commesso azioni "che potrebbero aver potenzialmente causato un danno significativo al motore della sua Yzr-M1", con il rischio di provocare "gravi rischi" per sé stesso e "forse anche per tutti gli altri protagonisti impegnati nella gara". I dubbi del costruttore nascono dall'esame dei dati della telemetria. Ma ad accusarlo vi sarebbero anche alcune testimonianze: nella corsia dei box Vinales - di cui viene dato per certo il passaggio in Aprilia nel 2022 - avrebbe dato delle violente accelerazioni, come per mandare il motore oltre il limitatore. Con il rischio, intenzionale è il sospetto della Yamaha, di danneggiarlo. (ANSA).