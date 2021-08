Atletica: Jacobs, mi fermo per tornare al top nel 2022

ROMA, 13 AGO - "La decisione di non gareggiare più fino al 2022 non è stata semplicissima, anche perchè io sono un agonista e vorrei farlo sempre, ma poi ti rendi conto che Tokyo è un punto di partenza. L'anno prossimo ci sono eventi importanti, Mondiali, Europei, e io voglio arrivarci al top e confermarmi". Così il campione olimpico Marcell Jacobs, ospite a Unomattina Estate su Rai1, spiega la sua scelta, annunciata ieri via social, di non scendere più in pista in questo finale di stagione. "Quindi ho bisogno di lavorare, migliorare su alcuni aspetti che mi mancano, resettare il sistema e ripartire al meglio - ha continuato Jacobs -. Mia mamma dice che batterò il record di Bolt? Siamo su un altro pianeta, ma se mia mamma dice che lo batterò.... Il 9''80 fatto a Tokyo senza vento, forse in condizioni migliori poteva essere anche un 9''77, ma l'obiettivo è, ovviamente, scendere sempre di più". Il velocista azzurro ha anche confermato che nella prossima stagione proverà anche i 200. "Sono una gara importate per lavorare e migliorarsi sui 100. La doppia distanza su quei ritmi - ha spiegato - aiuta molto. La faremo comunque per divertirci e migliorare sullo scatto breve". (ANSA).