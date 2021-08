E' ufficiale, Lukaku al Chelsea per 5 stagioni

ROMA, 12 AGO - Romelu Lukaku ha firmato per le prossime cinque stagioni con il Chelsea, club in cui aveva già militato dal 2011 al 2014. E' arrivata con un comunicato della società londinese l'ufficialità del trasferimento dell'attaccante belga, prelevato dall'Inter. "E' stato un lungo viaggio per me: sono arrivato qui da bambino e torno con esperienza e maturità. Tifo Chelsea sin da quando sono piccolo, questa società si sposa perfettamente con le mie ambizioni dopo aver conquistato la Serie A" ha commentato il giocatore. Il cui trasferimento, secondo la stampa britannica e italiana, è costato al Chelsea circa 115 milioni di euro. (ANSA).