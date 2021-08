Atletica: Jacobs annuncia stop, torno in gara nel 2022

ROMA, 12 AGO - Stagione finita per Marcell Jacobs, dopo i due ori a Tokyo nei 100 metri e nella 4x100. E' lo stesso olimpionico ad annunciarlo in una storia di Instagram. A un suo follower che gli ha chiesto "Prossimo appuntamento per poterti rivedere in gara?" ha risposto con l'emoji di una clessidra seguita da un laconico "2022". Jacobs avrebbe dovuto correre il 21 agosto in Oregon, a Eugene, nel Prefontaine Classic, tappa di Diamond League, ma i problemi alla cartilagine di un ginocchio, di cui aveva parlato già a Tokyo, e il fatto che stia ancora smaltendo il fuso orario del Giappone gli hanno consigliato di fermarsi. (ANSA).