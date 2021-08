Messi ritrova il sorriso, non vedo l'ora di giocare con il Psg

ROMA, 11 AGO - "Arrivo dalle vacanze ma non ho smesso di allenarmi, parlerò con lo staff tecnico. Dovrò fare un po' di preparazione all'inizio. Quando sarò pronto potrò scendere in campo e spero di farlo il prima possibile. Ma non so quando". Così Lionel Messi nella sua prima conferenza stampa da calciatore del Paris Saint-Germain. "Sono molto felice, tutti sanno che l'addio al Barcellona è stato difficile da gestire. Il fatto di arrivare qui mi ha dato tantissima felicità" ha detto l'argentino, spiegando che dopo l'ufficializzazione dell'addio al Barcellona la trattativa con i francesi si è chiusa "rapidamente". (ANSA).