Tennis: dopo Montreal Djokovic salta anche Cincinnati

ROMA, 10 AGO - Con una breve dichiarazione pubblicata attraverso i profili sui social network, Novak Djokovic ha annunciato che non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Cincinnati. Dopo Montreal, dunque, il numero 1 del mondo salta anche il secondo grande appuntamento di preparazione allo Us Open. "Cari tifosi, volevo dirvi che ho bisogno di un po' più di tempo per recuperare dopo una stagione sfiancante dall'Australia a Tokyo - ha scritto -. Purtroppo, questo vuol dire che non potrò giocare a Cincinnati quest'anno. La mia attenzione sarà rivolta allo Us Open, e passerò più tempo con la mia famiglia. Ci vediamo presto a New York!". (ANSA).