Roma: Dzeko a Trigoria, si allena aspettando Inter

ROMA, 10 AGO - Edin Dzeko questo pomeriggio si è regolarmente presentato a Trigoria per l'allenamento delle 17 al quale prenderà parte. La trattativa con l'Inter è comunque definita sulla base di un biennale a sei milioni l'anno, mentre alla Roma ne andranno due di conguaglio economico. Prima della partenza per Milano, però, Tiago Pinto vuole assicurarsi di avere in mano Abraham del Chelsea come sostituto. (ANSA).