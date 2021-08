Moto: Austria; Marquez fiducioso, Honda parte da ottima base

ROMA, 10 AGO - "Siamo di nuovo in Austria ed è la prima volta che correrò sullo stesso circuito per due weekend di fila, quindi sarà interessante". Marc marquez, ottavo al termine della gara di domenica scorsa, si appresat a risalire in sella alla sua Honda per il GP d'Austria, ospitato ancora dalla pista dello Spielberg. "Sinceramente non credo che cambierà molto, ma partiamo da un'ottima base. Lo scorso weekend è stato buono, a parte la ripartenza" dovuta all'incidente che ha coinvolto Dani Pedrosa e Lorenzo Savadori. "Sono fiducioso che potremo fare un altro buon fine settimana" è l'auspicio conclusivo di Marquez. (ANSA).