Moto: Austria; Rossi, vorrei poter lottare per la top-10

ROMA, 10 AGO - "È bello essere a casa per tre giorni per allenarsi e prepararsi per il prossimo round in Austria. Non è stata una brutta prima gara a Spielberg; sono stato in grado di lottare con quelli intorno a me e siamo riusciti a fare punti". Valentino Rossi, 13/o nella GP della Stiria, ha già iniziato l'avvicinamento alla prossima gara, il GP d'Austria, sempre sul Red Bull Ring. "Domenica cercheremo di migliorare la partenza, di avere di nuovo un buon passo e prendere ancora dei punti. Mi piacerebbe essere in grado di lottare per la top 10" l'obiettivo del pesarese della Petronas Yamaha, che evidentemente vede margine di miglioramento della sua M1 e spera di ottenere una posizione migliore sulla griglia di partenza, rispetto alla 17/a dello scorso fine settimana. "Ora abbiamo bisogno di guardare a come possiamo migliorare, principalmente con il setting della moto, provando nuove piccole cose e lavorando per essere più forti questo weekend. L'obiettivo sarà quello di lavorare bene in ogni sessione e cercare di ottenere una posizione migliore in griglia" conclude Rossi. (ANSA).