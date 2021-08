Premier: Liverpool senza Robertson alla prima col Norwich

LIVERPOOL, 10 AGO - Il Liverpool non potrà contare su Andy Robertson, difensore e nazionale scozzese, infortunatosi a una caviglia, per la prima partita della stagione di Premier League, sabato prossimo, contro il neopromosso Norwich. Lo scozzese si è lesionato un legamento della caviglia destra nell'amichevole giocata domenica dai Reds contro l'Athletic Bilbao (1-1), in cui Diogo Jota ha segnato ancora per i Reds. Il suo allenatore Jürgen Klopp si è detto convinto che il suo giocatore "è stato fortunato" e che il suo infortunio avrebbe potuto essere molto più grave. (ANSA).