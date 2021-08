Tokyo: Rosetti negativo al test, domani torna in Italia

TOKYO, 10 AGO - Incubo finito per Bruno Rosetti, l'azzurro del canottaggio trovato positivo a un test covid a un'ora dalla finale del 4 senza ai Giochi di Tokyo nella quale i suoi compagni hanno poi preso la medaglia di bronzo. L'atleta, che era stato portato in isolamento in un covid hotel, è infatti appena risultato negativo all'ennesimo test a cui è stato sottoposto e lo ha comunicato subito al presidente del Coni, Malagò che lo ha reso noto all'ANSA. Rosetti rientrerà domani in Italia. (ANSA).