L'Equipe apre con Messi, giocatrici pallamano non gradiscono

ROMA, 09 AGO - La prima pagina del quotidiano sportivo L'Equipe dedicata quasi solo all'attesa di Parigi per Messi non è andata giù alla nazionale francese femminile di pallamano, che ieri ha conquistato la medaglia d'oro battendo la Russia (a Tokyo Roc) 30-25. Così la portiera, Cléopatre Darleux, ha acceso la polemica con un tweet: "La storia si ripete... non ci meritiamo la prima pagina @lequipe?". Il cinguettio in meno di un'ora ha già ottenuto 5 mila like, 1.500 condivisioni e circa 400 commenti. (ANSA).