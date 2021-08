Vela: Rolex Fastnet Race, Soldini costretto al ritiro

ROMA, 09 AGO - Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini sono stati costretti a ritirarsi dalla Rolex Fastnet Race a causa di un guasto, avvenuto nel pomeriggio di ieri. "Stavamo andando a 20-25 nodi - ha commentato Soldini - quando è esplosa la campana del winch di destra. L'avevamo sostituita da poco, era nuova: probabilmente aveva un danno strutturale. Noi e Argo, il nostro diretto rivale, eravamo vicinissimi e fino a poco prima eravamo in testa, è davvero un peccato doversi ritirare. Ora torniamo verso Cherbourg". Maserati Multi 70, insieme ad altri 15 multiscafi, aveva preso il via per la 49/a edizione della storica regata organizzata dal RoyalOcean Racing Club alle 12.10 (ora italiana), al largo di Cowes (UK), con 24 nodi di vento contrario. (ANSA).