Boari, identità di genere? Mentalità Italia si sta aprendo

ROMA, 09 AGO - Identità di genere e importanza dei mental coach sono i temi che Lucilla Boari, bronzo nel tiro con l'arco a Tokyo, la prima al femminile per l'Italia in questa specilità, ha trattato nella trasmissione 'Radio anch'io sport'. Boari durante i Giochi appena conclusi ha svelato la sua relazione con una ragazza olandese, arciera come lei. "Sono felice che anche in Italia la mentalità si stia avvicinando a quella che altre nazioni hanno già da qualche anno" ha detto Lucilla, sottolineando poi il ruolo che lo sport può avere nel far capire certe tematiche: "Può essere fondamentale perché dà visibilità e questo aiuta a capire che siamo persone normalissime, con la loro quotidianità". Nei Giochi appena terminati è emerso il ruolo del mental coach, "quasi indispensabile nello sport moderno che sempre più richiede grande concentrazione" ha confermato Boeri. Ora si tornerà a parlare soprattuto d calcio, ma questo non le suscita invidia: "I nostri risultati parlano da soli, il calcio piace anche a me, ma non provo alcuna invidia". (ANSA).