Tennis: Washington, Sinner vince suo terzo titolo

ROMA, 09 AGO - Jannik Sinner ha vinto il Citi Open, torneo Atp 500 con montepremi da 1.895.290 dollari giocato sui campi in cemento di Washington. Il 19enne altoatesino, n.24 del ranking e quinta testa di serie, ha battuto in finale il 26enne statunitense Mackenzie McDonald (n.107) per 7-5 4-6 7-5. Per Sinner, che non ha preso parte alle Olimpiadi di Tokyo, si stratta del terzo titolo in carriera.