Ligue 1: Marsiglia rischia ma ribalta il Montpellier

ROMA, 08 AGO - Confronto emozionante, ricco di gol e non solo, fra Montpellier e Marsiglia, con gli ospiti allenati da Jorge Sampaoli che si sono imposti per 3-2. Nell'anticipo della prima giornata della Ligue 1 disputato sul terreno dello Stade de la Mosson di Montpellier, gli ospiti sono riusciti a rimontare due reti, dopo l'autogol di Peres e il raddoppio casalingo di Laborde, fra il 30' e il 34' del primo tempo. Nella ripresa l'ex romanista Cengiz Under ha accorciato le distanze al 23', quindi Payet ha firmato il sorpasso fra il 30' e il 35'. Nel finale la partita è stata sospesa dall'arbitro Jeremie Pignard a causa del lancio di bottiglie e oggetti in campo da parte dei tifosi di casa; dopo l'annuncio con l'altoparlante, l'arbitro è riuscito a far chiudere la partita. (ANSA).