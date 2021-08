La Juve battuta 3-0, il Trofeo Gamper al Barcellona

TORINO, 08 AGO - La Juventus cade a Barcellona e il Trofeo Gamper va alla formazione blaugrana: alla prima sfida dopo l'addio di Messi, Ronald Koeman batte Massimiliano Allegri per 3-0 grazie alle reti firmate da Depay, Braithwaite e Puig. Risultato deludente per i bianconeri, che perdono il primo, vero test dell'estate, dopo i successi contro Cesena e Monza. In ombra Cristiano Ronaldo, impiegato per i primi 45' e protagonista solo di un tiro in porta. Prima dell'esordio in campionato, fissato per domenica 22 agosto ad Udine, i bianconeri sfideranno l'Atalanta in amichevole: l'appuntamento è per sabato prossimo nell'Allianz Stadium, aperto al 50% della capienza. (ANSA).