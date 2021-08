Francia: Lilla esordio duro, pareggia 3-3 a Metz

ROMA, 08 AGO - Il Lilla campione di Francia ha pareggiato a stento nell'esordio stagionale in Ligue 1, trovando solo al 96' la rete del pareggio per 3-3 sul campo del Metz. Dominato per più di un'ora, il Lilla ha approfittato della espulsione del difensore ospite Kouyaté al 134' st per rimontare dal 3-1 grazie alla reti di Ikoné al 36' e di Burak Yilmaz a tempo quasi scaduto. Anche il PSG, in campo ieri sera, aveva dovuto rimontare per battere il Troyes, imponendosi alla fine 2-1 con le reti di Hakimi e Icardi. (ANSA).