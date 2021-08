Moto: Austria; medico, per Savadori solo contusione al piede

ROMA, 08 AGO - "Le condizioni generali sono buone. Il pilota sta bene, solo una contusione al piede destro sulla quale sarà fatta una Tac per valutare meglio la situazione". E' quanto emerso dalle valutazioni fatte al centro medico del circuito di Spileberg dove è in corso il Gran Premio della MotoGp d'Austria. Savadori, visibilmente zoppicante, ha espresso la volontà di tornare a correre subito nonostante lo choc per il brutto incidente capitatogli poco dopo il semaforo verde. Desiderio che non sarà assecondato. (ANSA).