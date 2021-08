Moto: Austria; incidente e incendio, stop gara MotoGp

ROMA, 08 AGO - Terribile incidente poco dopo il via del Gran Premio d'Austria classe MotoGp. Sul circuito di Stiria si sono scontrate la Aprilia di Savadori e la Ktm di Pedrosa. Ne è nato un incendio con il relativo stop alla corsa dove era al comando la Ducati di Bagnaia. Savadori è stato portato via in barella mentre Pedrosa si è allontanato sulle sue gambe. (ANSA).