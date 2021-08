Messi commosso, difficile dire addio al Barcellona

ROMA, 08 AGO - "La verità è che è difficile, molto difficile per me dire addio dopo così tanti anni, dopo che ho trascorso tutta la mia vita qui, non sono pronto per questo. E onestamente non è come avevo pensato". Lo ha detto un commosso Lionel Messi in conferenza al Camp Nou, dopo l'ufficializzazione del suo addio al Barcellona, con alle spalle schierati tutti i trofei conquistati in blaugrana. (ANSA).