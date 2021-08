Messi in lacrime, avrei voluto lasciare il uno stadio pieno

ROMA, 08 AGO - "Questo è un arrivederci, l'ho promesso anche ai miei figli": lo ha detto Lionel Messi in conferenza stampa al Camp Nou. "Mai avrei immaginato questo addio al Barcellona, non sapevo che sarebbe andata in questa maniera, avrei voluto lasciare in campo, per avere un'ultima ovazione dai tifosi - ha aggiunto -. Mi sono mancati molto durante la pandemia, avremmo voluto averli vicini per festeggiare i gol, mi ritiro da questo club senza vederli. Mi immaginavo di andare via in uno stadio pieno, ma è andata così e ringrazio tutti per l'affetto di questi annui", ha concluso in lacrime. (ANSA).