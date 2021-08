Tennis: Washington; americano Brooksby ko, Sinner in finale

ROMA, 08 AGO - Jannik Sinner gioca un gran tennis e a Washington supera in due set il padrone di casa Jenson Brooksby, sorpresa del torneo. 7-6 6-1 il risultato in favore dell'altoatesino, che conquista così la prima finale in carriera in un ATP 500. Adesso attende il vincente dell'altra semifinale tra Nishikori e McDonald. (ANSA).