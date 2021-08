Amichevole Betis-Roma; Pellegrini e Mourinho espulsi

ROMA, 07 AGO - Brutti falli, nervosismo, mini risse e espulsioni. Nel corso dell'amichevole a Siviglia tra Betis e Roma succede di tutto. A farne le spese all'inizio del secondo tempo sono il capitano romanista Lorenzo Pellegrini e il tecnico giallorosso Josè Mourinho per le veementi proteste dopo il gol del 3-2 dei padroni di casa convalidato nonostante un evidente fallo di mano di Moreno che spinge la palla in porta aiutandosi con il braccio. Pochi minuti dopo rosso anche a Mancini per doppia ammonizione con la formazione giallorossa in nove a poco meno di mezz'ora dal fischio finale. (ANSA).