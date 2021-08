Ligue 1: in attesa Messi Psg batte Troyes in rimonta

ROMA, 07 AGO - Buona la prima in Ligue 1 sul terreno del Troyes per il Paris Saint Germain in attesa dell'arrivo di Lionel Messi. Partenza arrembante dei padroni di casa che giocano senza timore reverenziale in avvio contro il Psg e passano in vantaggio al 9' grazie a un bel colpo di testa di El Hajjam. Dieci minuti più tardi arriva il pari di Hakimi che segna il suo primo gol in Ligue 1. Due minuti Icardi, di cui si parla di un possibile interessamento della Roma nel caso di una partenza di Dzeko in direzione Inter, porta in vantaggio la squadra di Pochettino che vince la prima di campionato 2-1 grazie ai gol di due ex interisti. (ANSA).