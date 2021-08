Tokyo: beach volley; uomini, oro alla Norvegia

TOKYO, 07 AGO - Pensare alla Norvegia non evoca, a differenza di posti come il Brasile o la California (e un po' anche la Fregene di Daniele Lupo), le immagini di spiagge assolate, sabbia e beach volley. Ma proprio in questo sport il duo della selezione 'vichinga' ha conquistato l'oro a livello maschile di Tokyo 2020. Infatti Anders Berntsen Mol e Christian Sorum hanno battuto in finale la coppia del comitato olimpico russo Viacheslav Krasilnikov-Oleg Stoyanovskiy. Il bronzo è invece andato alla coppia del Qatar che, prima dei Giochi, era al numero uno del ranking intenazionale, Cherif-Ahmed, che nei quarti aveva eliminato gli azzurri Lupo-Nicolai. (ANSA).