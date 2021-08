++Mornati,se protocolli restano questi nessuno va a Pechino

TOKYO, 07 AGO - "Se i protocolli e le regole di ingaggio restano questi, alle Olimpiadi invernali di Pechino '22 non va nessuno". E' l'allarme lanciato a Tokyo dal capodelegazione dell'Italia Team alle Olimpiadi estive, Carlo Mornati. "Le Cina è chiusa per tutti, non solo per noi - ha spiegato in una conferenza di bilancio tecnico, a Casa Italia, parlando dei protocolli anti-Covid - A queste condizioni organizzare Pechino '22 è molto complicato. Non ci sono i voli, bisogna fare la quarantena per andare e al ritorno. Di qui a febbraio spero che la regole cambino, ma se restano cosi' gli atleti non vogliono andare". (ANSA).