Atalanta: ufficiale Demiral, 'voglio un trofeo qui'

BERGAMO, 06 AGO - "Voglio vincere un trofeo con la maglia dell'Atalanta, è il mio obiettivo". Così, nell'intervista all'ufficio stampa nerazzurro, Merih Demiral s'è presentato alla sua nuova squadra, accolto da un "Hoş geldin, Merih!", il benvenuto in lingua turca. Contestualmente, la nota con cui la società ufficializza la sua acquisizione in prestito (a 3 milioni) con diritto di riscatto fissato a 25. "Sono molto felice, vengo in una grande squadra con grandi tifosi, per me è una nuova opportunità molto importante - ha affermato il nazionale turco classe 1998, arrivato a sostituire Cristian Romero in difesa -. Sono giovane ma con una certa esperienza, Gasperini è una grande figura: di lui ho sempre sentito che gli allenamenti sono duri, è un grande allenatore e con lui ho una grande chance". Demiral ha parlato anche delle prospettive stagionali: "Il campionato italiano è difficile e lungo, ma questa squadra ha una mentalità forte. La Champions? L'Atalanta ci gioca da tre anni, è importante anche questo - chiude -. Il motto 'La maglia sudata sempre' è adatto al mio carattere, do sempre il cento per cento. Aspetto i tifosi alla prima partita. Ho già vinto serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, adesso voglio un trofeo qui: sarebbe più speciale". (ANSA).