Vela: Maserati e Soldini, assalto alla Rolex Fastnet Race

ROMA, 06 AGO - Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini sono pronti per la partenza della Rolex Fastnet Race, la regata di 695 miglia. I multiscafi saranno i primi ad attraversare la starting-line a Cowes domenica alle ore 13 italiane. Con il trimarano italiano al via 15 multiscafi. "La Rolex Fastnet Race è sempre una regata tattica, ci sono forti correnti di marea e passaggi obbligati per evitare il traffico marino della Manica - spiega Soldini -. Ci aspettiamo 25/30 nodi di bolina per le prime ore e, dopo le Scilly, il vento dovrebbe calare a 15 nodi". Per la prima volta sale su Maserati Multi 70, Ned Collier Wakefield, skipper inglese di PowerPlay, il MOD 70 più volte sfidato dal trimarano italiano. Torna a bordo anche John Elkann, chairman e executive director di Stellantis, già parte dell'equipaggio per diverse regate. Con loro Vittorio Bissaro, Guido Broggi, Oliver Herrera Perez, Francesco Pedole e Matteo Soldini. Dopo la partenza da Cowes, i concorrenti si dirigeranno verso ovest. Usciti dal Solent, attraverseranno il Mar Celtico fino al Fastnet, presso l'Irlanda, prima di tornare al traguardo, al largo di Cherbourg, sulla costa settentrionale della Francia. Negli ultimi mesi il team di Soldini ha apportato modifiche ai timoni, che permetteranno a Maserati Multi 70 di migliorare le prestazioni. Il continuo lavoro sulla 'barca laboratorio' è svolto con gli ingegneri del Maserati Innovation Lab che hanno trasferito il proprio know-how in aerodinamica e performance e con i quali condividono valori di ricerca e sperimentazione. La storica regata d'altura sarà la prima competizione di Maserati Multi 70 con la nuova randa con il nome di Grecale. "Noi di Team Maserati abbiamo seguito le regate veliche a Tokyo mentre eravamo a bordo; abbiamo esultato per la medaglia d'oro nella Classe Nacra conquistata da Ruggero Tita e Caterina Banti. Questa medaglia è un grandissimo risultato per tutta la squadra e fonte di gioia per i velisti italiani", ha poi aggiunto Soldini, commentato l'oro italiano nella vela ai Giochi. (ANSA).