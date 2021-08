Vela: altri obiettivi per Chieffi, farà l'imprenditore

ROMA, 06 AGO - Un'altra vita, altri obiettivi per il 'totem' della vela, Enrico Chieffi. Slam, marchio di abbigliamento tecnico, infatti, lo ha nominato ad, dopo l'ingresso e l'acquisizione del controllo dell'azienda da parte della holding italiana Vam Investments. Impegnato alle Olimpiadi di Los Angeles 1984, con la Classe velica 470, ma anche tattico del Moro di Venezia. Inoltre. Enrico ha vinto il Mondiale della Classe Star e 470. Poi diventato manager in Nautor's Swan con Leonardo Ferragamo. Adesso Chieffi è pronto a rimettersi in gioco nei panni di imprenditore. "Come tutti i velisti della mia generazione, in qualche modo anch'io sono cresciuto assieme a Slam. Per me è un onore farne parte: l'obiettivo è vincere la sfida che un marchio e un'azienda come questa meritano. Sono molto orgoglioso di rimanere senior advisor del Gruppo Nautor, nel quale ho vissuto gli ultimi 23 anni di carriera professionale che, con quella precedente di velista, hanno definito la mia storia". VAM Investments, holding di investimenti di private equity specializzata in buyout e growth capital controllata da Francesco Trapani, guidata da Marco Piana, ceo e azionista, e partecipata da Tages, ha acquisito gli asset di Slam Spa, marchio fondato nel 1979 a Genova. (ANSA).