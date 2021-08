Laporta, tenere Messi un rischio finanziario per il Barça

ROMA, 06 AGO - Il prolungamento del contratto di Lionel Messi avrebbe rappresentato un "rischio" finanziario per il Barcellona, ;;attualmente in grande difficoltà. Così il presidente, Joan Laporta, in una conferenza stampa, ha spiegato la rinuncia al fuoriclasse argentino, aggiungendo di aver fatto ciò che era "meglio per gli interessi" del club. Messi, che lascia il Barça dopo più di vent'anni insieme, ha "altre proposte", ha aggiunto Laporta, senza rivelare quali club stiano corteggiando il giocatore. (ANSA).