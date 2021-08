Tokyo: pallavolo femminile; Serbia ko, Usa in finale

TOKYO, 06 AGO - Con una netta vittoria nella prima semifinale contro la Serbia, gli Stati Uniti hanno conquistato la qualificazione alla finale del torneo di pallavolo femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le americane hanno chiuso la gara per tre set a zero (25-19, 25-15, 25-23) e ora attendono la vincente della sfida tra Brasile e Corea del Sud, in programma alle ore 21 giapponesi (alle ore 14 italiane). (ANSA).