Tokyo: beach volley, oro alle americane Ross-Klineman

TOKYO, 06 AGO - Le americane April Ross e Alix Klineman hanno vinto la medaglia d'oro del torneo di beach volley femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La coppia a stelle e strisce ha battuto le australiane Mariafe Artacho del Solar e Taliqua Clancy per due set a zero (21-15, 21-16). Il bronzo è andato alle svizzere Verge Depre-Heidric, vincitrici per due set a zero (21-19, 21-15) della finale per il terzo posto contro le lettoni Graudina-Kravcenoka. (ANSA).