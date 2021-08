Tokyo: karate, Busato eliminato nel kata uomini

TOKYO, 06 AGO - Nel kata uomini delle Olimpiadi è già sfumato il sogno di medaglia olimpica per Mattia Busato: il karateka italiano non è riuscito a ottenere la qualificazione per la seconda fase. A Tokyo il karate ha fatto il suo esordio nel programma olimpico, ma ne uscirà a Parigi 2024. Ieri nel kata donne l'Italia ha conquistato la prima medaglia del karate, con Viviana Bottaro bronzo nel kata donne. (ANSA).