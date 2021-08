Calcio: colpo di scena Messi, rinnovo con il Barca può saltare

ROMA, 05 AGO - Rischia di profilarsi un colpo di scena nella trattativa fra Lionel Messi e il Barcellona. Se fino a qualche ora fa pareva imminente l'accordo per un nuovo contratto di cinque anni, ora Marca rilancia indiscrezioni secondo cui il negoziato si è incagliato arrivando a un punto di non ritorno, dopo il vertice di oggi fra i rappresentanti del club e quelli del fuoriclasse argentino. Messi, è la tesi riferita dall'edizione online del quotidiano spagnolo, non è mai stato così lontano dal prolungamento del contratto scaduto a giugno. (ANSA).