Moto: Marquez, ritiro Rossi ? Abbiamo imparato tutti da lui

ROMA, 05 AGO - "E' una giornata storica, eccezionale. Ero convinto che avrebbe corso un altro anno, sarebbe stato bello vederlo nel box con il fratello. Invece...". Marc Marquez, a Sky Sport, ha parlato dell'annunciato ritiro di Valentino Rossi, "alla fine di una carriera lunga 25 anni, con risultati incredibili. Ha portato tanto a questo sport, abbiamo imparato tutti da lui" ha detto il campione spagnolo, protagonista con il pesarese di tanti duelli in pista, alcuni molto accesi, e di altrettante schermaglie verbali fuori dai circuiti. "Rossi ha percorso una carriera sportiva unica. Quello che ha fatto per il motociclismo è irripetibile - ha concluso Marquez - E' andato forte in pista, ma questo era riuscito già ad altri piloti prima. Lui però ha avvicinato tanta gente al motociclismo, grazie al suo naturale carisma". (ANSA).