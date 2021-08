Mondiali 2022: annuncio Uefa, Var anche per le qualificazioni

ROMA, 05 AGO - Adesso è ufficiale: il Var sarà utilizzato anche nelle qualificazioni per i Mondiali in Qatar del 2022. Lo annuncia la Uefa tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, dove si rende noto che l'utilizzo del Video Assistant Referee verrà reso operativo a partire dalla quarta giornata delle partite valide per la qualificazione ai Mondiali che si disputerà tra mercoledì 1 e domenica 5 settembre, con l'Italia che sarà impegnata nelle sfide contro Bulgaria (giovedì 2) e Svizzera (domenica 5). Nel comunicato dell'Uefa, si specifica anche che il ritardo per l'utilizzo del Var nelle qualificazioni Uefa per le competizioni nazionali è stato causato dagli effetti della pandemia da Covid-19. (ANSA).